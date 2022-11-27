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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: الكشف على 359 مواطنا بالمجان في قرى الموهوب

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الموهوب" بمركز الداخلة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 359 مواطنًا على مدى يومي 25، 26 نوفمبر الجاري، لخدمة سكان قرى "الموهوب" في الداخلة والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 15 حالة للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

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ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.

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