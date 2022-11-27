حذر من الفشل مجددا.. نائب: تعديلات قانون التصالح في المخالفات ضرورية وملحة

اكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان القانون رقم 17 لسنه 2019 فشل فشلا زريعا كما أن القانون 1 لسنه 2020 ايضا فشل في تحقيق المرجو منه ،موضحا ان تعديلا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بات ضرورة ملحة.

وأضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ان اجمالي طلبات التصالح ، بلغت 3 ملايين طلب وكل طلب يتعلق بأسرة مكونه من 5 افراد مما يعني اننا امام 15 مليون مواطن يعانون من مشاكل.

ولفت عبد العزيز إلى أن القانون المعروض سيتعرض للفشل نتيجة الاضافات والتفصيلات التي أضافتها اللجنة والتي اخلت بصلب القانون ، وسيفتح الباب أمام تعطيل هذا القانون وستعصف به .

وشدد عبد العزيز على أن الرئيس السيسي يولي إهتمام كبير بالإنتهاء من ملف المصالحات في مخالفات البناء ولابد من اقراره والانتهاء من مشروع القانون.