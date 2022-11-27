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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي النفس الملهمة.. وكيف يكون المرء من المفلحين؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

ما هي النفس الملهمة؟ وكيف يكون المرء من المفلحين؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج “من مصر”، عبر شاشة cbc.

ما هي النفس الملهمة؟

وقال جمعة إن كل نفس هي نفس ملهمة سواء أكانت ملهمة بالخير أو الشر، موضحا أن القرآن الكريم يقول: "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَن زكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا". 

وبين علي جمعة أن الله عزوجل خلق النفس الملهمة ووضع في كل إنسان منا هذه النفس فإما يكون من المفلحين بتركه المنكرات وطلب رضا الله وأن يقاوم من أجل النجاة أو يكون من المستسلمين والعاصين، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الإثم ما حاك في القلب وخيف أن يطلع عليه الناس". 

خالد الجندى: الشيطان بيرش سكر على العلاقات الحرام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ابليس أكبر عدو للإنسان، لذلك يعمل على تزيين المعاصى له، حتى يستمر فيها، موضحا: "تلاقى واحد وواحدة عاملين علاقة فى الحرام تلاقيهم حاجة فى منتهى السعادة، ليه عشان الشيطان بيحلى لهم المعاصى بيرش لهم عليها سكر وعسل، أول لما يتزوجوا فى الحلال تلاقى المعارك اشتغلت بينهم ليه عشان هنا فى حلال هى تشوفه قرد وهو يشوفها حاجة وحشة".


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الشيطان شغله انه يخليك عاصى، لو انت لذمة المعصية موجودة فى جوفك يبقى انت عندك مشكلة فى مقومات القرآن،  لو لقيت المعصية مرة زى العلقم يبقى انت كده فى الإيمان، لما تشعر بمرار المعصية ربنا هيزين قلبك ولسانك لا يطاوعك للمعصية عشان ليك خاطر عند ربنا، وتلاقي العاصى عنده المعصية تقيلة على قلبه جدا".

واستكمل الجندى: "تلاقى الولد يقعد يتفرج على الماتش بالساعات وصلاة العصر عنده أثقل من جبل أحد، وهذا أمر خطير، الشيطان معاه علبة سكر شيطانية يرش لك سكر على ترك الصلاة على الزنا على القمار، على خدش الحياة والاعراض، وبالتالي تشوف الذنب، وهذه علامة عدم إيمان".

النفس النفس الملهمة علي جمعة هيئة كبار العلماء من مصر ما هي النفس الملهمة لعلهم يفقهون الحلال خالد الجندي

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