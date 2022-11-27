فوزا غاليا.. أبو الغيط يهنئ المغرب لفوزها على بلجيكا

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المنتخب المغربي على الفوز أمام بلجيكا الذي وصفه بفوزا "غاليا".



وقال أبو الغيط في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر؛ لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات.



وتمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على منافسه منتخب بلجيكا بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وتصدر المغرب المجموعة بجدارة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب بلجيكا الثاني، و3 نقاط عن كرواتيا التي ستختتم الجولة الثانية بالمجموعة بمواجهة منتخب كندا المتذيل بلا نقاط.