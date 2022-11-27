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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج في دورة تدريبية: الفساد العدو الأول لتنمية الدول

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور اللواء محمود تيمور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام التي تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية، والتي تستمر على مدار يومي 27 ، و28 نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يأتي في التاسع من ديسمبر كل عام.

ورحب محافظ سوهاج خلال الافتتاح بجميع الحضور والمشاركين في الدورة، مؤكدا  أهميتها بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان المصري، والتوجه العام للدولة للقضاء على الفساد بكل أشكاله وصوره.

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وأشار إلى أن الفساد هو العدو الأول لتنمية الدول، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتبادل للخبرات في مجال مكافحة الفساد، والتعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عنه، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.

من جانبه قال حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية، أن الدورة التدريبية تركز على عدة  محاور أساسية وهي تعريف الفساد، ومظاهره، وأسباب انتشاره، والآثار المترتبة عليه.

ولفت إلى أن الدورة مستمرة على مدار يومين متتالين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، ويحاضر فيها مستشاري المحافظة القانونيين، ومدير عام الشئون القانونية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية السابقين ذوي الخبرات الواسعة في المجال.

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