محمد يوسف: العلاقة بين المقاولون العرب وأفريقيا علاقات تاريخية ..فيديو

أكد الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن أوغندا إحدى أهم الدول الأفريقية التي نعمل بها، مشيرا إلى عدد من المشروعات ومنها مشروع كوبري وطريق لعبور أحد الأنهار.

وقال “يوسف”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن العلاقة بين شركة المقاولون العرب وأفريقيا تاريخية منذ فترة الستينيات والسبعينيات.

وتابع عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن كل دول أفريقيا لنا فيها تواجد، ونعمل على أن يكون الاستدامة هي عنواننا مع الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن المشروعات تنفذ بمعايير الجودة المطلوبة وبوجود العمالة المحلية ورؤية الدولة الأوغندية لـ 2040.