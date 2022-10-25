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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوغندا.. مصرع 11 طفلا في حريق مدرسة للمكفوفين

أوغندا
أوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم الثلاثاء، مصرع 11 طفلا بحريق في مدرسة للمكفوفين وسط البلاد.

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة الأوغندية أن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي- 22:00 بتوقيت غرينيتش، الاثنين) في مدرسة "سلامة" للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

وأضاف البيان: "سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة، ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة الى المستشفى"، حيث وجد التلاميذ الذين كانوا نياما وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة التي ركّبت في المبنى وفقا للقوانين الحكومية، كما أوضحت وزيرة المعوقين الأوغندية هيلين غرايس أسامو لوكالة "فرانس برس".

وأكملت الوزيرة: "لم يتمكنوا من الهرب واحترقوا".

وقالت فطومة نديباسا رئيسة أمن منطقة موكونو وممثلة الرئاسة: "احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم".

تجدر الإشارة إلى مدرسة "سلامة" الداخلية التي أسست عام 1999، تستقبل عشرات التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 عاما.

هذا وكان من المقرر أن تزور الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، المنشأة يوم الجمعة المقبل، في إطار زيارة لأوغندا التي احتفلت بمرور 60 عاما على الاستقلال عن بريطانيا في 9 أكتوبر.

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