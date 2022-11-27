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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تأكيدا لريادتها أفريقيًا.. المقاولون العرب تفوز بعقد إنشاء جامعة أغاخان في أوغندا

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أعلن المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بمشروع إنشاء جامعة أغاخان بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والذي يتكون من  مبنى أكاديمى، عبارة عن دور أرضي و6 أدوار متكررة، ومبنى سكني مكون من أرضى وثمانية أدوار، كما انتهت الشركة مؤخراً من انجاز ثلاثة مشروعات طرق بإجمالي طول 152 كم ومصنع للمشروبات الغازية وتسليمه ابتدائياً.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس شركة المقاولون العرب والدكتور أنسى البشوتي، عضو مجلس الإدارة، لتفقد مشروعات الشركة بدولة أوغندا، ومنها مشروع طريق وكوبري ساكا والمكون من طريق ماراً بمستنقع مائي كثيف بطول 4.5 كم، وكوبري عابر لنهرأمبولوجوما.

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 رافقهما خلال الزيارة المهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان، المدير العام للشركة.

وفى نهاية الزيارة، وجه رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع العاملين من المصريين والأوغنديين على الجهد المبذول، وما تتميز به المشروعات من الجودة العالية.

على جانب آخر، أرسل رئيس هيئة الطرق الأوغندية خطاب شكر لرئيس مجلس الإدارة نظراً لانتهاء  الشركة من مشروعات طرق تريني – باليسا – كومي  بطول 67 كم، وطريق باليسا – كمنكولي بطول 44 كم، وطريق مساكا بوكاكاتا 41 كم. 

وأشاد بالجودة العالية والالتزام بمدة التنفيذ، مشيراً إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك المشروعات على المجتمع الأوغندي.

جدير بالذكر أن  شركة المقاولون العرب الأوغندية حصلت مؤخراً على شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان للعام الخامس على التوالي، نظراً لإسهامات الشركة في تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.

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