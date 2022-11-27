تدريبات تأهيلية لأساسيي الزمالك أمام المصري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري البورسعيدي بكأس مصر تدريبات تأهيلية على هامش مران الأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع لاعبو الفريق الأساسيين لمجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفاء، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين عقب المشاركة في المباراة الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي .