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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تتلقى اليوم الاثنين 28 نوفمبر الجامعات المصرية طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية ، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ويأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:

-  فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات ٢٤ نوفمبر 

- إعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر

- تلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر

- فحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر.

-  إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر.

- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر.

- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر.

- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

-  يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة ٨ ديسمبر المقبل.

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خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :

1- قم بسحب وتقديم الاستمارات .

2- انتظار إعلان الكشوف المبدئية. 

3- ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.

4- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية. 

5- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية. 

6- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي. 

7- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة. 

8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات. 

9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

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