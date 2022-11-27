الصومال .. جماعة إرهابية تهاجم فندقا بالقرب من القصر الرئاسي

أفادت وسائل إعلام صومالية ، الأحد ، أن مسلحين من جماعة الشباب الإرهابية هاجموا فندقًا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.



وبحسب موقع صومالي جارديان الإخباري ، حاصر المسلحون فندق فيلا روز الواقع بالقرب من القصر. وبحسب ما ورد أصيب وزير الأمن الصومالي محمد أحمد دوديش في الهجوم.



وقالت صحيفة صومالي جارديان إن الجماعة الإرهابية قالت إن مقاتليها هاجموا القصر الرئاسي وكانوا يقاتلون داخله.



وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشه في بيان نشرته صحيفة The Peninsula إن 'فريقًا من مقاتلي حركة الشباب هاجموا فندقًا تجاريًا في منطقة بوندير الليلة (و) تقوم قوات الأمن بمحاولة للقضاء عليهم'.



وأضاف دوديشة أن السلطات أنقذت مسؤولين ومدنيين من الفندق. يقال إن فيلا روز هي مؤسسة مشهورة للمشرعين.

يعد هذا ثانى هجوم على فندق فى مقديشو فى الشهور الاخيرة.

في أغسطس ، اقتحم مسلحون فندق الحياة. وقتل عشرة اشخاص في ذلك الهجوم.