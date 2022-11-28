كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة| الأوراق المطلوبة

كيف تحصل على معاش تكافل و كرامة يبحث عنه الكثير من الأسر والمواطنين عبر الوسائل المختلفة خاصة من ليس لديهم دخل منتظم ، كما يتسأل الكثير عن المستحقين للدعم الحكومى وكيفية استخراج معاش تكافل وكرامة والاوراق المطلوبة لذلك.



معاش تكافل وكرامة وفرته وزارة التضامـن الاجتماعي تحـت مظلة تطوير شبكات الامان الاجتماعي، والذي يوفر معاشا للأسر المحتاجة، لمساعدتهم في الأمور الحياتية ومعاونتهم في سد احتياجاتهم المادية.

معاش تكافل وكرامة

نستعرض فى السطور التالية كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة وما الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على المعاش .

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة:-

صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

صور إيصالات استهلاك كهرباء.

شهادة كشف طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة .

صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة.

شروط وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لتنظيم عملية استحقاق الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة.

أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.

أن لا يكون يتقاضى معاش تأمينى.

ان لا يكون لديه مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما.

أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز.

أن يكون مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة؟

- أن يكون الأفراد اللمستفدين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو أبعد من ذلك.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

أن يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.

أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو اكثر ملكيه عقار أو من اكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.

عدم امتلاك سيارة.

ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

ويتم من خلال مديرية التضامن التابع لها المتقدم إجراء البحث الميدانى للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة .

من جانب أخر تتابع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال غرفة العمليات صرف معاش تكافل وكرامة وتيسير عملية الصرف للمواطنين .

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات معاشات تكافل وكرامة بعد إضافة مليون أسر جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانب اخر قررت وزارة التضامن الاجتماعى الاستمرار فى صرف معاشات تكافل وكرامة على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهوريةوذلك للحد من عملية تزاحم المواطنين على مكاتب البريد.

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى في صرف الدعم النقدي معاشات تكافل وكرامة عن الشهر الجارى بعد إضافة مليون أسر جديدة

ويتم صرف معاشات تكافل و كرامة من خلال مكاتب البريد و لحاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف

استخدام كروت ميزة فى صرف تكافل وكرامة

وتتم عمليات صرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الكروت الذكية "كارت ميزة" التى قامت الوزارة بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

إضافة مليون أسرة جديدة

و زاد عدد المستفيدين من صرف معاشات تكافل وكرامة إلى مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

حجم تمويل تكافل وكرامة وصل 25 مليارا

وأصبح حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين من تكافل و كرامة مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي .

توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الماضية توزيع "بطاقات ميزة"..وتقدم خدمة جديدة للتيسير على مستفيدي"تكافل وكرامة" بتسليم البطاقة حتي المنزل حتى يتمكنوا من صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر.

الغاء البطاقات الزرقاء القديمة

وقال مصدر مسؤل ل “ صدى البلد” أنه سيتم وقف البطاقات الزرقاء بشكل نهائي بداية من شهر يناير ٢٠٢٣ وبهذا الشكل يصعب على المواطنين الذين التعامل بها لصرف مستحقاتهم .

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى، بالأسر المستحقة معاشات تكافل و كرامة بتسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم الشهرية بدءًا من شهر يناير 2023 حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة .



و وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وأوضحت يشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الأسر المستفيدة المستحقين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتهم المالية في يوم ١٥ من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف فى المواعيد المقررة للصرف من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام الكارت .