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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

8.4 مليار جنيه للصعيد.. التنمية المحلية تكشف جهود الخطة الاستثمارية بالمحافظات| فيديو

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم ، مساعد وزير  التنمية المحلية  والمتحدث باسم الوزارة ، تعقيبا على تنفيذ مشروعات تنموية بـ 12.3 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية في المحافظات ، إن تنفيذ هذه الخطط تأتي ضمن دور الدولة في توفير اعتمادات للارتقاء وتسهيل حياة الأهالي بالمحافظات المصرية ، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية أعلن أن إجمالي التكلفة للمشروعات التي تنفذت من بداية السنة المالية الحالية 12.3 مليار جنيها .

وتابع  الدكتور خالد قاسم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المشروعات تتضمن البنية التحتية ، ونسبة التنفيذ فيها 48 % في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ، ورصف الطرق ، وتحسين البيئة ، والأمن ، والإطفاء ، وكافة الأمور الخاصة بالوحدات المحلية .

مشروعات البنية التحتية 

وأشار " قاسم " ، إلى أن مشروعات البنية التحتية بالمحافظات نسبة تنفيذها يتراوح ما بين 35 % وحتى 94 % من المشروعات ، ولفت ‘لى أن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات من المحافظين في اللقاءات الدورية ، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات ، ووجه بسرعة العمل على إزالة كافة العوائق التي تعطل المشروعات ، بهدف توفير حياة أفضل للمواطنين .

وتابع ، أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين أقاليم الدولة المصرية ، لسد الفجوات التنموية ، شعور المواطن بالمشروعات ، موضحا أن الخطة وفرت 8.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية لصعيد مصر، و 7.7 مليار جنيه للقاهرة الكبرى.

 

التنمية المحلية توك شو الدكتور خالد قاسم برنامج صباح الخير يا مصر مشروعات البنية التحتية

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