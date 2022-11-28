بكمية 19.7 ألف طن.. التموين تعلن طرح القمح بالبورصة السلعية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدية طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 18 ) عملية شراء بالفعل .

هذا وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع ( 28 ) طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري .

وفي ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الاربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ .

