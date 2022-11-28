عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة الفاينانشيال تايمز: التضخم العالمي بلغ ذروته وتوقعات بتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار

صدى البلد

  كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم/الإثنين/، استنادًا إلى بيانات رئيسية صدرت عن جهات دولية عديدة، أن التضخم العالمي المتفشي هذا العام قد بلغ ذروته وأن وتيرة نمو الأسعار حول العالم من المُرجح أن تتباطأ في الأشهر المقبلة.
وأفادت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني) أن أسعار المصانع ومعدلات الشحن وأسعار السلع وتوقعات التضخم ،بدأت في الانحسار عن مستوياتها القياسية الأخيرة، فيما تتم مراقبة سلسلة البيانات الخاصة بهذا الشأن على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين وصانعي السياسات لأنها توفر مؤشرًا مبكرًا للاتجاهات التي ستشكل حساب التضخم الرئيسي.
ووفقًا لخبراء اقتصاد تشير الأرقام - حسبما أبرزت الصحيفة- إلى أن ضغوط الأسعار على سلاسل التوريد العالمية تتراجع، مما يجعل من المرجح أن ينخفض ​​التضخم الراهن عن المعدلات المرتفعة التي ضربت التمويل الأسري ونشاط الأعمال في الأشهر الأخيرة، وستكون هذه أنباء سارة للبنوك المركزية الرائدة، التي رفعت أسعار الفائدة بسرعة في جهد منسق للسيطرة على التضخم، ما هدد بإغراق الاقتصادات الرئيسية في الركود من خلال القيام بذلك.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز أناليتكس":" من المرجح أن يكون التضخم في ذروته، كما أن تخفيف ضغوط الأسعار واختناقات سلاسل التوريد ينذر باعتدال قادم في الأسعار للمستهلكين".
وقد بلغ معدل التضخم العالمي مستوى قياسيًا مسجلا 12.1 في المائة في أكتوبر الماضي، وفقًا لتقديرات موديز، فيما أوضح زاندي أن التضخم بلغ بالفعل ذروته عبر الأسواق الناشئة مع انخفاض الأسعار للمستهلك في البرازيل وتايلاند وتشيلي، بينما تُظهر البيانات الأخيرة ضعف بعض ضغوط الأسعار في الاقتصادات المتقدمة.
وفي ألمانيا، انخفضت الأسعار بنسبة 4.2 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 1948، وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المنتجين منذ الصيف، فيما أبلغت جميع الاقتصادات الرائدة في مجموعة العشرين التي أصدرت مؤشرات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر عن تباطؤ وتيرة النمو السنوي مقارنة بالشهر السابق، بما في ذلك إسبانيا والمكسيك والبرتغال وبولندا //بحسب الصحيفة//.
وتوقعت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن يبدأ التضخم العالمي خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، في الانخفاض على خلفية انخفاض أسعار معظم السلع بسبب ضعف الطلب، وقالت إن أسعار الطاقة المرتفعة هذا العام قد تتراجع في 2023 " تقديرنا هو أن تأثيرات الغذاء والطاقة معًا سوف تقضي بنحو 3 نقاط مئوية من تضخم ،أسعار المستهلك الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة في المتوسط ​​خلال الأشهر الستة المقبلة".
مع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يبطئ الانخفاض المتوقع ،وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في مؤسسة "هارجريفز لانسداون" إن " من المُرجح أن تظل أسعار النفط على حالها نظرًا لقيود الإمداد وسيستمر حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي في تأجيج التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.
ف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ارتفاع 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-11-2022

ترشيحاتنا

استبعاد أونانا حارس مرمى الكاميرون من كأس العالم لأسباب تأديبية

بينها منتخب عربي.. 6 فرق بكأس العالم لم تستقبل أهدافا

استهجان وحركات مبتذلة.. شاهد|مراسلة تروي تفاصيل اعتداء الإسرائيليين عليها

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية

خلص عليه وبلغ.. ضبط مُزارع قتل شقيقه عمدًا في سوهاج بسبب المخدرات

رفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق.. إيران تتحدى الدول الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. شاهد صور صدمت الجمهور لوفاء سالم

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

أختان تذاكران في حمام عام بسبب عمل الأم.. صورة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ