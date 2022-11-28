صحيفة الفاينانشيال تايمز: التضخم العالمي بلغ ذروته وتوقعات بتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم/الإثنين/، استنادًا إلى بيانات رئيسية صدرت عن جهات دولية عديدة، أن التضخم العالمي المتفشي هذا العام قد بلغ ذروته وأن وتيرة نمو الأسعار حول العالم من المُرجح أن تتباطأ في الأشهر المقبلة.

وأفادت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني) أن أسعار المصانع ومعدلات الشحن وأسعار السلع وتوقعات التضخم ،بدأت في الانحسار عن مستوياتها القياسية الأخيرة، فيما تتم مراقبة سلسلة البيانات الخاصة بهذا الشأن على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين وصانعي السياسات لأنها توفر مؤشرًا مبكرًا للاتجاهات التي ستشكل حساب التضخم الرئيسي.

ووفقًا لخبراء اقتصاد تشير الأرقام - حسبما أبرزت الصحيفة- إلى أن ضغوط الأسعار على سلاسل التوريد العالمية تتراجع، مما يجعل من المرجح أن ينخفض ​​التضخم الراهن عن المعدلات المرتفعة التي ضربت التمويل الأسري ونشاط الأعمال في الأشهر الأخيرة، وستكون هذه أنباء سارة للبنوك المركزية الرائدة، التي رفعت أسعار الفائدة بسرعة في جهد منسق للسيطرة على التضخم، ما هدد بإغراق الاقتصادات الرئيسية في الركود من خلال القيام بذلك.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز أناليتكس":" من المرجح أن يكون التضخم في ذروته، كما أن تخفيف ضغوط الأسعار واختناقات سلاسل التوريد ينذر باعتدال قادم في الأسعار للمستهلكين".

وقد بلغ معدل التضخم العالمي مستوى قياسيًا مسجلا 12.1 في المائة في أكتوبر الماضي، وفقًا لتقديرات موديز، فيما أوضح زاندي أن التضخم بلغ بالفعل ذروته عبر الأسواق الناشئة مع انخفاض الأسعار للمستهلك في البرازيل وتايلاند وتشيلي، بينما تُظهر البيانات الأخيرة ضعف بعض ضغوط الأسعار في الاقتصادات المتقدمة.

وفي ألمانيا، انخفضت الأسعار بنسبة 4.2 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 1948، وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المنتجين منذ الصيف، فيما أبلغت جميع الاقتصادات الرائدة في مجموعة العشرين التي أصدرت مؤشرات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر عن تباطؤ وتيرة النمو السنوي مقارنة بالشهر السابق، بما في ذلك إسبانيا والمكسيك والبرتغال وبولندا //بحسب الصحيفة//.

وتوقعت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن يبدأ التضخم العالمي خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، في الانخفاض على خلفية انخفاض أسعار معظم السلع بسبب ضعف الطلب، وقالت إن أسعار الطاقة المرتفعة هذا العام قد تتراجع في 2023 " تقديرنا هو أن تأثيرات الغذاء والطاقة معًا سوف تقضي بنحو 3 نقاط مئوية من تضخم ،أسعار المستهلك الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة في المتوسط ​​خلال الأشهر الستة المقبلة".

مع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يبطئ الانخفاض المتوقع ،وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في مؤسسة "هارجريفز لانسداون" إن " من المُرجح أن تظل أسعار النفط على حالها نظرًا لقيود الإمداد وسيستمر حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي في تأجيج التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.

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