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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في نادي الأطباء بأسيوط.. صور

اندلاع حريق في نادي
اندلاع حريق في نادي الأطباء بأسيوط

اندلع حريق في إحدى قاعات الأفراح بنادي نقابة الأطباء بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في نادي نقابة الأطباء بحي غرب مدينة أسيوط.

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إنتقل إلى موقع الحريق محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وضباط قسم أول أسيوط وسيارات الإطفاء والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في إحدى قاعات الأفراح بنادي الاطباء بطريق أسيوط الزراعي بالقرب من كمين الطرق.


تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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