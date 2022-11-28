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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة بقنا: التكلفة الاستثمارية لكافة المشروعات تجاوزت 31 مليار جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت نجوي الهواري، منسق حياة كريمة فى محافظة قنا، إن المحافظة كانت تعاني من التهميش خلال الفترات الزمنية السابقة، ولكن منذ انطلاق مشروع حياة كريمة فى 2019 والاهتمام زاد بشكل كبير فى كافة القطاعات المختلفة.

وأضافت "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم العمل فى 5 مراكز رئيسية بمحافظة قنا، تضم 19 وحدة قروية بإجمالي قري حوالي 88 قرية، بعدد توابع حوالي 769 نجعا وتابعا.

وتابعت أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى وجارٍ الانتهاء منها خلال الفترة القادمة تتجاوز الـ 712 مشروعا فى كافة القطاعات  الخدمية المختلفة، مثل: قطاع الصحة والتعليم والصرف الصحي والثقافة والشباب والرياضة وغيرها، لافتة إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة المشروعات فى محافظة قنا فقط تجاوزت الـ31 مليار جنيه.

نجوي الهواري منسق حياة كريمة فى محافظة قنا حياة كريمة محافظة قنا القطاعات الخدمية قطاع الصحة

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