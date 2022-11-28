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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تتابع انتظام العملية في مدارس خاصة ودولية

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس الخاصة والدولية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد اليوم، عدا من المدارس الخاصة والدولية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، برفقة الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شمال التعليمية والعجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص.

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس الخاصة والدولية

 
واستهلت وكيل تعليم بورسعيد جولتها التفقدية، بزيارة مدرسة العدوي الخاصة حيث تفقدت الفصول وقاعات مرحلة رياض الأطفال، كما شاهدت عرضا مسرحيا عن التغير المناخي والبيئي من أداء طلاب المدرسة.

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس الخاصة والدولية


 

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وكرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد، عددا من الطلاب المتفوقين وعددا من المعلمين المتميزين، مشيرة إلى أن إدارة أي مدرسة يقع على عاتقها الدور رئيسي في تفعيل الأنشطة التربوية بهدف ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن ومواكبة الأحداث الجارية على الساحة العالمية.

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس الخاصة والدولية

وخلال زيارتها لمدرسة الرسالة الحديثة الخاصة، أشادت وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد بجهود معلمي التربية الخاصة بالمدرسة، مؤكدة أن الاهتمام بحالات الدمج والتعامل معها له أولوية خاصة لدى الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم.

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس الخاصة والدولية

وفي نفس السياق تابعت الدكتورة هالة عبد السلام، إجراء الامتحانات الشهرية بمدرسة النيل الدولية وتفعيل الحصص التفاعلية مشيدة بجهود إدارة المدرسة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس الخاصة والدولية
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