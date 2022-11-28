أعلنت انتهاء وقف إطلاق النار.. طالبان باكستان تأمر بشن هجمات في البلاد

أعلنت حركة طالبان باكستان، إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين الحركة والحكومة في يونيو الماضي، مطالبة مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

وقال بيان الحركة اليوم الاثنين "بينما تتواصل العمليات العسكرية ضدنا في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد"، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

من هي حركة طالبان باكستان؟

وتعد حركة طالبان باكستان هي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها مدفوعة بالعقيدة نفسها وبينهما تاريخ مشترك، وهي اشتدت عزيمتها بعد سيطرة الحركة الأفغانية على البلد المجاور.

وتأسست حركة طالبان الباكستانية عام 2007 وأنشأها باكستانيون متحالفون مع تنظيم القاعدة، قاتلوا إلى جانب طالبان في أفغانستان في التسعينات قبل أن يعارضوا دعم إسلام اباد للأمريكيين بعد اجتياحهم البلد المجاور عام 2001.

وبدأت طالبان باكستان تستعيد قوتها في صيف 2020 مع انضمام فصائل منشقة إليها، غير أن نقطة التحول الحقيقية كانت مع عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.