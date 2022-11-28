أوكرانيا تعلن تغطية الاتحاد الأوروبي نصف عجز الموازنة

الدعم ليس له مثيل..

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيغطي نصف عجز الموازنة في البلاد في العام المقبل.

من جهة أخري، قالت الحكومة النرويجية، إن النرويج وقعت اتفاقية ستخصص بموجبها ملياري كرونة لشراء الغاز لـ أوكرانيا هذا الشتاء، بالإضافة إلى مليار لإصلاح البنية التحتية للكهرباء.

وجاء في بيان للحكومة: "جلبت وزيرة الخارجية معها إلى كييف اتفاقية تم توقيعها مؤخرا تدعم النرويج وفقها بمبلغ ملياري كرونة نرويجية لشراء الغاز لمساعدة أوكرانيا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مليار كرونة نرويجية لإصلاح الكهرباء وغيرها من المهام الهامة".

وأشارت وزارة الخارجية النرويجية إلى أن شراء الغاز على حساب النرويج هو جزء من حزمة واسعة من التدابير لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا.