فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية.. اليوم

تفحص الجامعات المصرية اليوم 29 نوفمبر طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية ، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

يأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:

- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات ٢٤ نوفمبر .

- إعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر.

- تلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر.

- فحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر.

- إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر.

- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر.

- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر.

- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة ٨ ديسمبر المقبل.



خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :

- قم بسحب وتقديم الاستمارات .

- انتظار إعلان الكشوف المبدئية.

- ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.

- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.

- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.

- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.

- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.

- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.