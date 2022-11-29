فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية.. اليوم

تفحص الجامعات المصرية اليوم 29 نوفمبر طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية ، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
يأتي الجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى لانتخابات الاتحادات الطلابية كالتالي:
- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات ٢٤ نوفمبر .
- إعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر.
- تلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر.
- فحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر.
- إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر.
- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.
- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر .
- تجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر.
- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر.
- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر.
- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.
- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة ٨ ديسمبر المقبل.
خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :
- قم بسحب وتقديم الاستمارات .
- انتظار إعلان الكشوف المبدئية.
- ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.
- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.
- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.
- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.
- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.
- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.
- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.