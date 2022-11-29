أسعار الحديد والأسمت فى مصر اليوم 29-11-2022

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد و الأسمنت في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ونستعرض أسعارمواد البناء( الحديد و الأسمنت ) في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الاثنين

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 19650 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 19600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 19550 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 19550 جنيها للطن.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 19550جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 19400 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 19300 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 19000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 19000جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 19000جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 19000جنيه للطن

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :

سجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1720 جنيها للطن.

وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1650 جنيها لطن المسلح.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء عند 1650 جنيها للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الثلاثاء عند 1620 جنيها للطن.

و سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1615 جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء 1610 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة صناعة مواد البناء “التعمير” اليوم الثلاثاء 1590 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1535 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الثلاثاء 1530 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وشهدت أسعار مواد البناء “الحديد و الأسمنت” ارتفاعا منذ بداية شهر نوفمبر الجارى.

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر نوفمبر الجاري بمتوسط زيادة 2000 جنيه في الطن مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وسط توقعات بعودة الأسعار للانخفاض خلال الفترة المقبلة.