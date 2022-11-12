ننشر أهم 5 دول أفريقية تستورد الأسمنت المصرى 2022.. بالأرقام

استحوذت 5 دول أفريقية على 58,3% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، بقيمة 292,751 مليون دولار.

واحتلت غانا المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر بنسبة 21,5% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 107,918 مليون دولار في مقابل 49,064 مليون دولار بنمو 120%.

وجاءت ساحل العاج في المركز الثاني بقائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 55,135 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2022”، في مقابل 52,233 مليون دولار بنمو 6%، مستحوذة على 11% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الأسمنت.

وقفزت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى الكاميرون بنسبة 329% لتسجل 49,513 مليون دولار مقابل 11,554 مليون دولار.

ونمت صادرات الأسمنت المصري للسودان بنسبة 44% لتبلغ 39,685 مليون دولار في مقابل 27,556 دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأسمنت إلى ليبيا لنحو 40,5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، في مقابل 55,065 مليون دولار بانخفاض 26%.