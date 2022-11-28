الصحة: ممارسات خاطئة لتناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية هي أدوية يتم استخدامها لعلاج الالتهابات أو الإصابات البكتيرية التي تصيب أجهزة الجسم المختلفة وأشهرها الجهاز التنفسي، واستخدام المضادات الحيوية شأنه شأن أي دواء لابد أنه يكون وفق وصفة طبية مبنية على كشف طبي.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما يحدث في دول شرق المتوسط بشكل محدد وفي دول كثيرة بالعالم أن هناك استخدام مفرط للمضادات الحيوية وغير مبرر وبدون وصفات طبية وفي مصر يوجد ثلاث أنواع.

وأشار إلى أن هذه الممارسات أدت على المستويين العالمي والمحلي بقدرة نوع من البكتيريا على تكون مقاومة لهذا المضاد ولا يؤثر على البكتيريا الموجودة بسبب فرط الاستخدام.

وتابع: "السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يقول للمريض بأنك شفيت بسبب المضاد الحيوي؟، حصل هناك ارتباط شرطي غير حقيقي ما بين القرص الطبيعي أو المسار الطبيعي للمرض الذي يشفى بدون استخدام المضادات الحيوية وما بين تناول المضاد الحيوي".

وأكد أن هذه الممارسات غير الطبية وغير السليمة تؤدي لوفاة أكثر من مليون و200 ألف شخص على مستوى العالم سنويا طبقا لمنظمة الصحة العالمية بسبب البكتيريا التي لا نستطيع استخدام المضادات الحيوية في علاجها لأنها أصبحت مقاومة له وإذا استمر على هذه الممارسات في عام 2050 هذا الرقم سيصل إلى 10 ملايين شخص، بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

وأفاد بأن الاستراتيجية تهدف بشكل أساسي هو الوصول للاستخدام السليم الرشيد المبرر المبني على دلائل طبية سليمة للمضادات الحيوية من خلال تدريب الكوارد الطبية والصيادلة للتعامل الأمثل لاستخدام المضادات الحيوية ثم تفعيل هذا التدريب داخل المستشفيات.