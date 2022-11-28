إيطاليا تدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا بـ 2 مليون يورو

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني، أن روما قدمت 2 مليون يورو لدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا، والتي تهدف لتوفير المواد الغذاء للبلدان التي تواجه خطر المجاعات.

وكتب تاجاني على "تويتر": "لقد وقعت للتو على إعادة تمويل صندوق الطوارئ الثنائي، وهذا دعم لبرنامج الأغذية العالمي، ولدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا قدمنا مليوني يورو.. هذا مشروع مهم من شأنه أن يعمل على توصيل الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الفقيرة".

وفي القمة الدولية للأمن الغذائي، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده في إطار برنامج "الحبوب من أوكرانيا"، تخطط لإرسال ما لا يقل عن 60 سفينة من الموانئ بحلول نهاية الربيع المقبل، وعلى الأقل بواقع عشر سفن في الشهر، إلى البلدان التي تعاني من خطر المجاعة والجفاف، و خصوصا، إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.

ويحاول زيلينسكي، الاستيلاء على زمام المبادرة من قيادة روسيا، على الرغم من أنه تبين في الشحنات السابقة، أن الدول الفقيرة لم تتلق سوى 3%، من إجمالي الحبوب المرسلة من أوكرانيا.