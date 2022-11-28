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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا بـ 2 مليون يورو

إيطاليا
إيطاليا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني، أن روما قدمت 2 مليون يورو لدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا، والتي تهدف لتوفير المواد الغذاء للبلدان التي تواجه خطر المجاعات.

وكتب تاجاني على "تويتر": "لقد وقعت للتو على إعادة تمويل صندوق الطوارئ الثنائي، وهذا دعم لبرنامج الأغذية العالمي، ولدعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا قدمنا مليوني يورو.. هذا مشروع مهم من شأنه أن يعمل على توصيل الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الفقيرة".

وفي القمة الدولية للأمن الغذائي، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده في إطار برنامج "الحبوب من أوكرانيا"، تخطط لإرسال ما لا يقل عن 60 سفينة من الموانئ بحلول نهاية الربيع المقبل، وعلى الأقل بواقع عشر سفن في الشهر، إلى البلدان التي تعاني من خطر المجاعة والجفاف، و خصوصا، إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.

ويحاول زيلينسكي، الاستيلاء على زمام المبادرة من قيادة روسيا، على الرغم من أنه تبين في الشحنات السابقة، أن الدول الفقيرة لم تتلق سوى 3%، من إجمالي الحبوب المرسلة من أوكرانيا.

إيطاليا مبادرة الحبوب أوكرانيا رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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