عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوس أوس أحدث المنضمين لفيلم بعد الشر

أوس أوس
أوس أوس

انضم الفنان أوس أوس لأبطال فيلم "بعد الشر" من بطولة علي ربيع، ومن المقرر انطلاق التصوير أول ديسمبر المقبل، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالوهاب.

 

 

يذكر أن أوس أوس انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "مستر إكس"، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، من تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

"مستر إكس" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم مي عمر، ريم مصطفى، أكرم حسني، وعمرو يوسف، وحجاج عبدالعظيم.

 

الجدير بالذكر ان الفنان علي ربيع بدأ خلال الأيام الماضية تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "نصي التاني"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شاب يعمل موظف في بنك، يتقابل مع فتاة جديدة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، حيث يسعى للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية.

 

العمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويضم ميرنا نور الدين، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمد محمود، رنا رئيس، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف إياد صالح.

أوس أوس بعد الشر فيلم بعد الشر الفنان اوس اوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

موضوعات متعلقة

ماغي بو غصن تنتهي من تصوير مسلسل للموت 3

أخبار الفن: حقيقة ارتباط حمو بيكا بمذيعة شهيرة.. وكنزي مدبولي تخرج عن صمتها

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

حمو بيكا يكشف حقيقة ارتباطه بمذيعة شهيرة

الموسيقيين: التحقيق مع المستشار القانوني السابق وموظفة بالنقابة

حقيقة إيقاف ويجز من الغناء.. سكرتير نقابة الموسيقيين يكشف الحقيقة |خاص

إحنا الحياة.. حمادة هلال يترشح لأول تعاون فني صيني عربي

مهرجان البحر الأحمر يكرّم أيقونة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية

ترشيحاتنا

الريال السعودي بـ6.53 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الثلاثاء

بسبب فقدان بصر تسبيح.. الحكم في قضية أطباء قنا اليوم

بايك تقدم نسختها الجديدة BJ60 .. صور

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إطلاق قمر صناعي تابع لوزارة الدفاع الروسية

ارتفاع الأسهم الآسيوية تأثرا بدعم الصين لقطاع العقارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت 5 ملايين دولار تعويضًا.. أمريكية تقاضي مطعم شهير لسبب غير متوقع

صادم.. 7 هنود وكلبان ودجاجة على موتوسيكل واحد| فيديو

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

ردة فعل مذهلة لطفل بعد مصافحة كريستيانو رونالدو| شاهد

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ