أوس أوس أحدث المنضمين لفيلم بعد الشر

انضم الفنان أوس أوس لأبطال فيلم "بعد الشر" من بطولة علي ربيع، ومن المقرر انطلاق التصوير أول ديسمبر المقبل، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالوهاب.

يذكر أن أوس أوس انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "مستر إكس"، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، من تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

"مستر إكس" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم مي عمر، ريم مصطفى، أكرم حسني، وعمرو يوسف، وحجاج عبدالعظيم.

الجدير بالذكر ان الفنان علي ربيع بدأ خلال الأيام الماضية تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "نصي التاني"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شاب يعمل موظف في بنك، يتقابل مع فتاة جديدة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، حيث يسعى للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية.

العمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويضم ميرنا نور الدين، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمد محمود، رنا رئيس، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف إياد صالح.