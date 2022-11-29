وزيرة الهجرة: سنتيح 150 خدمة لأبناء الوطن بالخارج على منصة مصر الرقمية

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم العمل مع وزير الاتصالات على منصة مصر الرقمية لتوفير تطبيق إلكتروني يحتوي على الكثير المزايا وخدمات وزارة الهجرة للمصريين المقيمين بالخارج.

وقالت السفيرة سها، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب مساء اليوم الإثنين، إن :"لدينا 150 خدمة ستكون متاحة على منصة مصر الرقمية بهدف توفير خدمات للمواطنين المصريين بالخارج وأهمها صحة التوقيع".

واعتبرت السفيرة سها الجندي، أن توفير خدمة صحة التوقيع للمصريين بالخارج سوف تعمل على تسهيل إجراءات كثيرة يرغب المواطن المصري المقيم بالخارج في إنهائها.

في سياق آخر، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها متواجدة في المملكة العربية السعودية لمقابلة أعضاء من الجالية المصرية، مشيرة إلى أن هناك أسئلة كثيرة من المصريين بالسعودية عن ملف مبادرة استيراد السيارات.

وأكملت أن المصريين بالسعودية كانوا متوقعين أن استيراد السيارات سيستمر لفترة طويلة وليس مربوطا بوقت محدد، مضيفة أنها كانت حريصة خلال تواجدها في السعودية برفقة وفد كبير من مؤسسات الدولة للإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج عن ملف استيراد السيارات.

وأضافت :" قمنا بإيضاح كل خطوة وقرار تم اتخاذه في ملف استيراد السيارات من الخارج لأبناء الجالية المصرية بالسعودية".

وكشفت السفيرة سها جندي عن رغبة بعض المصريين العائدين إلى مصر بشكل نهائي في العودة بأجهزتهم الكهربائية والأثاث الخاص بهم، موضحة أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والأمر مطروح على الطاولة ومازال تحت الدراسة حتى الآن.

وتابعت الوزيرة :"نبدأ بملف استيراد السيارات للمصريين في الخارج أولا، ثم سنعمل ثانيا على دراسة ملف رغبة بعض العاملين المصريين في الخارج العودة بالعفش والأجهزة الكهربائية المملوكة لهم ".