حارس منتخب الكاميرون يتراجع عن قرار العودة لبلاده بسبب خلاف مع مدربه

تراجع أندريه أونانا الحارس الأول لمنتخب الكاميرون لكرة القدم عن قرار العودة إلى بلاده، الذي اتخذه في أعقاب خلاف فني بينه وبين مدربه ريجوبرت سونغ الذي استبعده من تشكيلة المنتخب في مباراته اليوم مع نظيره الصربي والتي انتهت بالتعادل (3 – 3) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA قطر 2022.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان الاتحاد الكاميروني أن جلسة اجتماع ستُعقد مع المدرب واللاعب لوضع الأمور في نصابها، في ظل استعداد المنتخب لمواجهة البرازيل في الجولة الثالثة من البطولة. وكان سونغ قد قرر في وقت سابق إبعاد أونانا عن مقاعد البدلاء حتى انتهاء البطولة، وذلك بعد نقاش دار بينهما أفضى إلى تهيئة الحارس الثاني ديفيز إيباسي لحراسة مرمى المنتخب الذي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في اليوم، حيث رأى مدرب الكاميرون أن الحارس أونانا يُعرّض مرمى بلاده للخطر جراء خروجه المتكرر منه، ويجازف بالتقدم بالكرة كأنه مدافع وليس حارسا، الأمر الذي رفضه سونغ، وفي ضوء ذلك اتخذ أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الايطالي قراراً بالعودة إلى بلاده، في انتظار اجتماع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مع المدرب والحارس.

وكان أونانا الحارس الأول لمرمى الكاميرون، الذي خاض 35 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون، قد وقع مع إنتر ميلان في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد الفترة التي قضاها في أياكس الهولندي، وشارك في آخر 7 مباريات بالدوري الإيطالي من أصل 13 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.