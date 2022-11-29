أقراص مخدرة فى العصير.. كشف لغز العثور على جثة شخص ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قاما بالإتفاق فيما بينهما على سرقة المجنى عليه ، وقاما بشراء أقراص مخدرة من (أحد لأشخاص) تم ضبطه .

وتوجه أحدهما لشقة المجنى عليه وقام بوضع أقرص مخدرة داخل مشروب له ولدى شعور المجنى عليه بعدم الإتزان قام بالإتصال بالمتهم الآخر وقاما بإيثاق المجنى عليه بإستخدام "حبل" وطلبا منه الأرقام السرية لكروت الإئتمان الخاصة به وخشية إفتضاح أمرهما قاما بكتم أنفاس المجنى عليه ما أدى إلى وفاته ، وإستوليا على (مبلغ مالى - 3 كروت إئتمان - هاتف محمول ) وقيامهما بسحب (مبلغ مالى من الكروت المستولى عليها) ، وأرشدا عن (كروت الإئتمان والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.