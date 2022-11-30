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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطوير القاهرة والإسكندرية يزيل الغبار عنهما ويعيدهما لوجه الحضاري

تطوير القاهرة
تطوير القاهرة

أشاد يسري المغازى عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي بشأن متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، لافتا الي أن استمرار أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية والعديد من المناطق بالعاصمة، يؤكد على العمل الدائم لتغيير شكل القاهرة، والعودة لوجهها الحضاري وإزالة العشوائيات والغبار عنها.

واكد “المغازي” لـ صدي البلد، أن  أعمال تطوير القاهرة التاريخية، ذات قيمة حضارية وإبداعية جمالية في قلب القاهرة، تشهد لحكم الرئيس السيسي بالتميز والعمل على استعادة الوجه الحضاري للوطن، مشيدا باعمال التطوير لحدائق الفسطاط، ومتابعة موقف الإزالات بالمنطقة، حيث يتضمن المشروع، إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة، لتنفيذ مشروع حضاري متكامل، يحقق مقاصد سياحية وترفيهية، وتثقيفية، في قلب العاصمة القاهرة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

ولفت عضو مجلس النواب إلى مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص، والذي يتم على مساحة 12 الف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وهو مشروع تطوير ضخم لتحفة معماري وإسلامية أصيلة في قلب القاهرة منذ دخول الإسلام.

تجدر الاشارة الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع امس  مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة.

 

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

 

وتم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصةً أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لاسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وكذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضارى.

 

حياة كريمة

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي فى تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية فى مجال التطوير العمراني المتكامل.

الاسكندرية الرئيس السيسي مجلس النواب عضو مجلس النواب أعمال التطوير العشوائيات

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