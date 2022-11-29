عضو بالشيوخ: منع إعطاء الحقن يحمي المواطن والصيدلي

أكد الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن غير مسموح للصيدلي إعطاء الحقنة لأي مريض، مضيفا أن هذا الأمر لا فصال فيه، ومعروف.



وأضاف محمد صلاح البدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن منع اعطاء الحقن يحمي المواطن المريض ويحمي الصيدلي.

عايزين نضع الأمور في نطاقها الصحيح



وتابع الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن :"عايزين نضع الأمور في نطاقها الصحيح، وهناك أمكان مهمتها الرعاية الصحية".

