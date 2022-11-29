أزمة الأعلاف.. الزراعة: الدولة أفرجت أكثر من الكميات المطلوبة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا نعمل على قدم وساق لإنهاء أزمة الأعلاف في السوق المصري.



وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا بد أن نكون على قدر المسئولية، ونتحمل، وكل شخص يساهم على قدر مسئوليته، لافتا إلى أن الدولة أفرجت أكثر من الكميات المطلوبة، وكلنا عايزين ننجح.

هنتابع وهنسق وهنجيب كل المستثمرين



وتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هنتابع، وهنسق، وهنجيب كل المستثمرين، ورئيس الوزراء يتابع هذا الأمر، ونعمل على وفرة في الأعلاف من خلال طرق عده، ومن خلال المنافذ الخاصة بالوزارة.