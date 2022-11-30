استجابة لـ«صدى البلد»|الهيئة القومية للمياه ترد على شكوى أهالي قرية بنايوس بالشرقية

استجابة لما نشره موقع صدى البلد بعنوان " استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي قرية بنايوس فى الشرقية" أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ردًا على الشكوى .

وجاء رد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كالآتي: "تم نهو محطة الرفع بقرية بنايوس وكفر الحصري ودخولهما الخدمة وتسليمهما ابتدائيًا إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وجار نهو شبكة الانحدار بقرية بنايوس والمربوطة بالانحدار علي محطة الرفع .

وسيتم البدء في تنفيذ شبكات الانحدار لقرية بنايوس بعد نهو الرسومات التنفيذية بعد التعديل نتيجة المخطط المحدث للقرية بعد التوسع السكاني والمخطط ربطها علي محطة رفع غرب الزقازيق “التيسير” والتي جار أعمال التشغيل التجريبي لها .

وكانت سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية ، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل والشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك لعدم اكتمال شبكة الصرف الصحى بالقرية .

يقول محمود عبد العال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد: حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي ".

وأضاف : أن الأهالي قدموا العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا توجد استجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً :" لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر ومهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

أكد أن مياه الصرف أغرقت المنازل ، ما قد يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة.

وأشار : أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض و الحشرات داخل المنازل، ما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة بين الأهالي، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة .

وناشد الأهالي، المسئولين ، بضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه المجارى و العمل على استكمال شبكة الصرف الصحي.