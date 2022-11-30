«آخر دور» و«الونش» .. مسلسلات تستعد لخوض ماراثون الدراما الشتوي

تشهد الأيام المقبلة منافسة عدد كبير من النجوم فى سباق دراما الموسم الشتوي، ضمن الأعمال التي تعرض كل عام والتى تعرف بـ مسلسلات الـ"الأوف سيزون".

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أبرز الأعمال ..

آخر دور

روان شابة تمر بظروف صعبة وغريبة في حياتها، تجعل منها متهمة بجريمة قتل، فهل هي قاتلة فعلاً؟"، بهذا السؤال، تستهل النجمة دينا الشربيني كلامها عن دورها في الدراما الاجتماعية التشويقية "آخر دور".

المسلسل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وهو من عروض شاهد الأولى، ويعرض على باقة VIP من شاهد.

ويضم العمل كوكبة من الممثلين، في أحداث سريعة الإيقاع أبطالها أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، إبراهيم السمان، مريم الخشت، ثراء جبيل وبمشاركة الممثلين القديرين رياض الخولي، ميمي جمال، محمد الصاوي، إلى جانب أحمد بدير الذي يحلّ ضيفاً على العمل ومعه طارق عبد العزيز.

وتلفت الشربيني إلى أن "علاقة روان بوالدتها سيئة، وهو الأمر الذي أثّر عليها نفسيّاً وفي تعاملها مع الآخرين، وهنا نكتشف ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق إذا ما كانت هذه الشابة قتلت زوجها أم لا".

وأردفت قائلة: "ما يمكنني قوله أنها فتاة طيبة، مجتهدة في عملها كمعدة للبرامج، وتحصل معها أحداث تجعلنا في حيرة، فهل حوّلتها الظروف إلى مجرمة؟".

من جانب آخر، تؤكد الشربيني حرصها على اختيار أدوارها بعناية شديدة، مضيفة أن قصة "آخر دور" شدتني باعتبارها مشوقة، ويضم ممثلين أحب أن أعمل معهم، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي أقف فيها أمام كاميرا المخرج حسين المنباوي، وكنت أنتظر التعاون معه منذ فترة".

تبدأ الأحداث لحظة الإفراج عن روان، وفي أول يوم لها في شقتها الجديدة في الطابق الأخير من المبنى، حيث تزورها فتاة مجهولة وتطلب كأساً من الماء، ثم تتسلّل إلى الشرفة وتفشل في الانتقال إلى الشرفة المقابلة فتسقط في الهاوية. وهنا، ترتسم علامات الاستفهام حول سبب وجود هذه الفتاة في شقة روان، وتبدأ الأخيرة بتلقي اتصالات تهديد من مجهول.

ويبدأ عرض مسلسل "آخر دور"، بطولة دينا الشربيني على باقة VIP من شاهد ابتداء من أول ديسمبر.

الونش

يعرض مسلسل الونش على قناة الحياة وأبو ظبي ومنصة watch it ابتدا من 4 ديسمبر المقبل .

وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

عنبر ٦

روجت الفنانة أيتن عامر الي مسلسلها عنبر ٦ وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام تمهيدا لعرضه الأيام المقبلة

وظهر في الصورة البوستر الرسمي لمسلسل عنبر ٦وعلقت :"استنونا، مين فاكر اسم شخصيتي في المسلسل ، عنبر ٦".