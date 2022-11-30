عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«آخر دور» و«الونش» .. مسلسلات تستعد لخوض ماراثون الدراما الشتوي

صدى البلد

تشهد الأيام المقبلة منافسة عدد كبير من النجوم فى سباق دراما الموسم الشتوي، ضمن الأعمال التي تعرض كل عام والتى تعرف بـ مسلسلات الـ"الأوف سيزون".

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أبرز الأعمال .. 

آخر دور

روان شابة تمر بظروف صعبة وغريبة في حياتها، تجعل منها متهمة بجريمة قتل، فهل هي قاتلة فعلاً؟"، بهذا السؤال، تستهل النجمة دينا الشربيني كلامها عن دورها في الدراما الاجتماعية التشويقية "آخر دور".

المسلسل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وهو من عروض شاهد الأولى، ويعرض على باقة VIP من شاهد. 

ويضم العمل كوكبة من الممثلين، في أحداث سريعة الإيقاع أبطالها أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، إبراهيم السمان، مريم الخشت، ثراء جبيل وبمشاركة الممثلين القديرين رياض الخولي، ميمي جمال، محمد الصاوي، إلى جانب أحمد بدير الذي يحلّ ضيفاً على العمل ومعه طارق عبد العزيز.

وتلفت الشربيني إلى أن "علاقة روان بوالدتها سيئة، وهو الأمر الذي أثّر عليها نفسيّاً وفي تعاملها مع الآخرين، وهنا نكتشف ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق إذا ما كانت هذه الشابة قتلت زوجها أم لا".

 وأردفت قائلة: "ما يمكنني قوله أنها فتاة طيبة، مجتهدة في عملها كمعدة للبرامج، وتحصل معها أحداث تجعلنا في حيرة، فهل حوّلتها الظروف إلى مجرمة؟".

من جانب آخر، تؤكد الشربيني حرصها على اختيار أدوارها بعناية شديدة، مضيفة أن قصة "آخر دور" شدتني باعتبارها مشوقة، ويضم ممثلين أحب أن أعمل معهم، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي أقف فيها أمام كاميرا المخرج حسين المنباوي، وكنت أنتظر التعاون معه منذ فترة".

تبدأ الأحداث لحظة الإفراج عن روان، وفي أول يوم لها في شقتها الجديدة في الطابق الأخير من المبنى، حيث تزورها فتاة مجهولة وتطلب كأساً من الماء، ثم تتسلّل إلى الشرفة وتفشل في الانتقال إلى الشرفة المقابلة فتسقط في الهاوية. وهنا، ترتسم علامات الاستفهام حول سبب وجود هذه الفتاة في شقة روان، وتبدأ الأخيرة بتلقي اتصالات تهديد من مجهول.

ويبدأ عرض مسلسل "آخر دور"، بطولة دينا الشربيني على باقة VIP من شاهد ابتداء من أول ديسمبر.

الونش

يعرض مسلسل الونش على قناة الحياة وأبو ظبي ومنصة watch it ابتدا من 4 ديسمبر المقبل . 

وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

عنبر ٦ 

روجت الفنانة أيتن عامر الي مسلسلها عنبر ٦ وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام تمهيدا لعرضه الأيام المقبلة

وظهر في الصورة البوستر الرسمي لمسلسل  عنبر ٦وعلقت :"استنونا، مين فاكر اسم شخصيتي في المسلسل ، عنبر ٦". 

مسلسل عنبر ٦ مسلسل الونش المخرج حسين المنباوى النجمة دينا الشربيني طارق عبد العزيز احمد خالد صالح الفنان عمر كمال دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

قناة مفتوحة تذيع مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم قطر 2022.. اعرف التردد

الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

ترشيحاتنا

رد فعل بايدن بعد فوز منتخب أمريكا على إيران .. شاهد

نيزك ضخم في الصومال.. اكتشاف معادن جديدة تحمل دليلاً على تشكيل الكويكبات

هتشتريها من بره.. لعشاق السيدان.. قيمة الوديعة الدولارية لـ فيات تيبو 2021

استقرار البيض.. تراجع سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 30-11-2022

جولة جديدة لـ مرتضى منصور بالمحاكم اليوم

مفيش ارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية لنوبة قلبية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد

انتبه .. هذه أولى علامات الفشل الكلوي

كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

شرب حليب ناقة|فيديو لشاب كوري مع مراسل عربي يشعل أجواء كأس العالم|شاهد

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ