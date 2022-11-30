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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحفناوي يشهد احتفالات نقابة أطباء السويس باليوم العالمي للسكر

صدى البلد

بدعوة كريمة من نقابة أطباء السويس وفي إطار التكامل بين مختلف المؤسسات تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس ، فقد شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان إحتفالات نقابة أطباء السويس باليوم العالمي للسكر ، حيث عقدت ندوةً للتوعية بمرض السكري بحضور الدكتور تامر البوهي نقيب الأطباء والنائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب ولفيف من مجلس النقابة وأطباء السويس و ممثلي المجتمع المدني والسادة نواب مجلسي الشعب والشيوخ.

 

وتناولت الندوة توعية المترددين علي الإستخدام الأمثل للدواء وإرشادات استخدامه بالطريقه المثلي و التشجيع على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بمرض السكري و نشر الوعي عن تأثير داء السكري بين الأفراد ودعم المرضى والتشخيص المبكر و التعريف بالعلامات التحذيرية للإصابة بالمرض وطرق الوقاية من مضاعفاته.

 

ومن جانبه فقد أوضح وكيل وزارة الصحة خلال كلمته المقتضبة، أن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يدعم جهود المؤسسات الصحية بالمحافظة ولافتاً لأنه جاري العد التنازلي لافتتاح مجمع السويس الطبي لخدمة أهالي المحافظة ، مشيراً لضرورة تكاتف جميع الجهود خلال تلك المرحلة المهمة بما يحقق تطلعات أهالي السويس في تحقيق خدمة طبية لائقة و تطلعات مقدمى الخدمة الطبيه في الإرتقاء بالمستوى.

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