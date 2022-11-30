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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك على بي إن سبورت المفتوحة

صدى البلد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع والوطن العربي على الخصوص مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة اليوم من بطولة كأس العالم 2022 والتي انطلقت بقطر في 20 نوفمبر الجاري.

مباريات اليوم لها طابع خاص عند عشاق الكرة في الوطن العربي حيث تقام مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم تونس وفرنسا واستراليا والدنمارك في الخامسة مساء.

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الفرنسي والذي تأهل لدور الـ 16 مع انتهاء الجولة الثانية على عكس نسور قرطاج صاحب النقطة الوحيدة في مجموعته.

على الجانب الآخر هناك صراع قوي على تذكرة التأهل الثانية مع المنتخب الفرنسي في المباراة التي تضم أستراليا صاحب الثلاث نقاط والدنمارك صاحبة النقطة الوحيدة.

أما مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا فهي على صفيح ساخن حيث ان المباراتين ستحددان المتأهلين لدور ثمن النهائي حيث يتصدر المنتخب البولندي المجموعة برصيد 4 نقاط ويتساوى الأرجنتين والسعودية في النقاط برصيد 3 نقاط.

يلتقي اليوم الأربعاء منتخب السعودية مع نظيره المكسيكي في لقاء لا بديل عن الفوز من أجل حجز تذكرة التأهل لدور ثمن النهائي دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.

القنوات المفتوحة لمباراتي تونس والسعودية

وقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت إذاعة مباراتي تونس وفرنسا في الخامسة مساء ، ولقاء السعودية والمكسيك في التاسعة مساء على القناة المفتوحة عبر القمرين نايل سات وعرب سات.

وتبث بي إن سبورت المفتوحة عبر تردد  12379 أفقي

موعد مباريات الأربعاء 30 نوفمبر 

تقام مباراتي فرنسا وتونس في الخامسة مساء اليوم، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب الدنمارك بنظيره الاسترالي.

أما مباراتي المجموعة الثالثة بين السعودية والمكسيك والاخرى بين الارجنتين وبولندا فتنطلقان في نفس التوقيت في التاسعة مساء اليوم الاربعاء.

القنوات الناقلة لمباريات الأربعاء 

وتذاع جميع مباريات كأس العالم قطر 2022 على مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة والكأس القطرية المشفرة.

كأس العالم بطولة كأس العالم بي إن سبورت قطر 2022 القنوات الناقلة

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