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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من إيهاب جلال بشان تشكيل المصري أمام الزمالك

إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري

استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على تغيير طريقة اللعب الخاصة بالفريق خلال مواجهة الزمالك غدا الخميس بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز .

 

وقرر إيهاب جلال الاعتماد على تشكيل هجومي للمصري في مواجهة الزمالك والتخلي عن الحذر الدفاعي الذي كان يعتمد عليه في مواجهة الأبيض التي أقيمت السبت الماضي في ربع نهائي كأس مصر والتي خسرها الفريق البورسعيدي بهدف دون رد .

 

ويسعى إيهاب جلال إلى تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة الغد من أجل كسب ثقة جماهير المصري التي كانت غاضبة بعد خروج الفريق من كأس مصر .

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

إيهاب جلال المصري البورسعيدي نادي المصري البورسعيدي المصري

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