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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يوضح كيفية الوصول لتحسين نفسية العاملين والحصول على أفضل إنتاجية

تحسين نفسية العاملين
تحسين نفسية العاملين

قال حاتم قناوي مقدم خدمات مهنية؛ إن فرق العمل من مديرين أو عاملين كل أهدافهم مصلحة الشركة هذا المبدأ يساعد على معرفة المهام المطلوبة من كل فرد؛ مضيفا أن مؤسسة جالوب كانت بعمل استبيان عن مدى سعادة الأشخاص باعمالهم فكانت النتيجة أن 85% غير سعداء في عملهم.

وأضاف حاتم قناوي، خلال لقاءه على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج صباح دي ام سي عبر تطبيق زووم؛ أن التقدير هو أول عامل من عوامل الإستمتاع بالعمل؛ والعامل الثاني هو راتب المجذي الذي يتناسب مع المجهودات التي يقوم بها الموظف في العمل.

وأوضح قناوي، أن الأمان الوظيفي من أهم عوامل السعادة لأن معظم العاملين في مصر والعالم لديهم هاجس يشعرهم دائما بأنهم مهددين بترك الوظيفة وعلاج هذا يكون من خلال تثبيت الموظف والإدارة العليا تعطيهم وعود بأنهم مستمرين بالعمل فهذه الأمور تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين نفسية العاملين بالمؤسسة.

حاتم قناوي خدمات مهنية الأمان الوظيفي معظم العاملين زيادة الإنتاجية

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