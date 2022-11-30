صحف الكويت: الرئيس السيسي يأمر بتطوير الصناعات العسكرية.. وتوجيه لخادم الحرمين بتمديد أجل وديعة الـ5مليارات.. وانتهاء استجواب الأمة الكويتي للأشغال.. والإمارات تسقط ديونا بنصف مليار

ولي العهد الكويتي: نقدر جهود جهاز المقيمين بصورة غير قانونية

الحكومة المصرية تنفي تقليص العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور

«الشيوخ» يوافق نهائياً على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

مدرب السعودية: مباراة المكسيك حياة أو موت ونستطيع كتابة التاريخ

وصول 3 رواد فضاء صينيين إلى محطة «القصر السماوي» في خطوة تاريخية

وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 عاماً

الرئيس الفرنسي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة.. تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين





تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات ذات الأهمية على المستويين المحلي والدولي، والتي تابعت فيها مستجدات الشأن المصري، فضلًا عن الأحداث الدولية.

في البداية، نوهت صحيفة “الأنباء” إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد، من القيادة الاستراتيجية.

وصرح المتحـــدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري.

وقد وجّه الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثـــــل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

وقالت “الأنباء”: “نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة”.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى ذلك، مؤكدا أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الصحيفة الكويتية، أن مجلس الشيوخ المصري، وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من: النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

كما ذكرت صحيفة “الأنباء” أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتمديد أجل الوديعة السعودية بـ 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، ووفقا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، فقد استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

كويتيًا، قالت الصحيفة: “بعث الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، عبر فيها عن إشادته بما تميز به أداؤها من كفاءة خلال ردودها على محور الاستجواب المقدم إليها وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب”.

وكانت جلسة مجلس الأمة العادية انتهت أمس بإعلان الرئيس أحمد السعدون انتهاء مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي الذي جاء في محور واحد يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين الموجه للوزيرة دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات، حيث تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيدا للاستجواب.

وكانت الوزيرة أكدت أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو خطأ يستوجب المحاسبة، مشددة على تعاونها التام مع أعضاء مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبها، ذكرت صحيفة “القبس”، أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعث برقية تهنئة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة هنأه فيها على الدعم والثقة التي أولاهم إياها مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، معرباً عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المناطة به.

وقالت “القبس” الكويتية: “أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، ثقته الكبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز على المكسيك وحجز بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي مونديال قطر”.

وقال المدرب: «سعداء في خوض المباراة الحاسمة، لدينا جيل رائع من اللاعبين، وبدعم الجماهير لن نكرر الخروج المبكر كما حدث في النهائيات السابقة من كأس العالم.. المباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين".

وقالت “القبس”: “أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» في الإمارات، قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل على إعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و230 ألف درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة”.

وذكرت “القبس”: “شهدت محطة الفضاء الصينية وصول ثلاثة رواد على متن مركبة «شنتشو-15»، فيما يعتبر أول تناوب بين طاقمين بالمدار في تاريخ بكين الفضائي، ينطلق معه تشغيل ثاني موقع مأهول بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة ناسا الأمريكية”.

وصينيًا أيضًا، توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، اليوم الأربعاء، عن 96 عاماً، على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

أخيرًا من صحيفة “الوطن” الكويتية، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى له في عهد بايدن، يسعى البلدان من خلالها إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأيضا أسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.

في سياق آخر، حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل أمس، الثلاثاء، بالولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام هي الثانية والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل البلدان الحليفان تكريس مصالحتهما، بعد أزمة الغواصات الأسترالية، والتوصل لتفاهمات في الملف التجاري خصوصا.

