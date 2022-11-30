عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الكويت: الرئيس السيسي يأمر بتطوير الصناعات العسكرية.. وتوجيه لخادم الحرمين بتمديد أجل وديعة الـ5مليارات.. وانتهاء استجواب الأمة الكويتي للأشغال.. والإمارات تسقط ديونا بنصف مليار

جانب من اجتماع الرئيس
جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس

ولي العهد الكويتي: نقدر جهود جهاز المقيمين بصورة غير قانونية

الحكومة المصرية تنفي تقليص العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور

«الشيوخ» يوافق نهائياً على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

مدرب السعودية: مباراة المكسيك حياة أو موت ونستطيع كتابة التاريخ

وصول 3 رواد فضاء صينيين إلى محطة «القصر السماوي» في خطوة تاريخية

وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 عاماً

الرئيس الفرنسي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة.. تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين


 

تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات ذات الأهمية على المستويين المحلي والدولي، والتي تابعت فيها مستجدات الشأن المصري، فضلًا عن الأحداث الدولية.

في البداية، نوهت صحيفة “الأنباء” إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد، من القيادة الاستراتيجية.

وصرح المتحـــدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري.

وقد وجّه الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثـــــل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

وقالت “الأنباء”: “نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة”.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى ذلك، مؤكدا أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الصحيفة الكويتية، أن مجلس الشيوخ المصري، وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من: النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

أخطر تحرك لإسرائيل وأمريكا.. مناورات لضرب مفاعلات إيران النووية

هل تتراجع الصين عن قوتها كثاني اقتصاد في العالم؟

خدعة روسيا لإجبار دولة ثالثة على دخول الحرب أمام أوكرانيا

كما ذكرت صحيفة “الأنباء” أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتمديد أجل الوديعة السعودية بـ 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، ووفقا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، فقد استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

كويتيًا، قالت الصحيفة: “بعث الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، عبر فيها عن إشادته بما تميز به أداؤها من كفاءة خلال ردودها على محور الاستجواب المقدم إليها وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب”.

وكانت جلسة مجلس الأمة العادية انتهت أمس بإعلان الرئيس أحمد السعدون انتهاء مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي الذي جاء في محور واحد يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين الموجه للوزيرة دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات، حيث تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيدا للاستجواب.

وكانت الوزيرة أكدت أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو خطأ يستوجب المحاسبة، مشددة على تعاونها التام مع أعضاء مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبها، ذكرت صحيفة “القبس”، أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعث برقية تهنئة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة هنأه فيها على الدعم والثقة التي أولاهم إياها مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، معرباً عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المناطة به.

وقالت “القبس” الكويتية: “أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، ثقته الكبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز على المكسيك وحجز بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي مونديال قطر”.

وقال المدرب: «سعداء في خوض المباراة الحاسمة، لدينا جيل رائع من اللاعبين، وبدعم الجماهير لن نكرر الخروج المبكر كما حدث في النهائيات السابقة من كأس العالم.. المباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين". 

وقالت “القبس”: “أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» في الإمارات، قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل على إعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و230 ألف درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة”.

وذكرت “القبس”: “شهدت محطة الفضاء الصينية وصول ثلاثة رواد على متن مركبة «شنتشو-15»، فيما يعتبر أول تناوب بين طاقمين بالمدار في تاريخ بكين الفضائي، ينطلق معه تشغيل ثاني موقع مأهول بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة ناسا الأمريكية”.

وصينيًا أيضًا،  توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، اليوم الأربعاء، عن 96 عاماً، على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

أخيرًا من صحيفة “الوطن” الكويتية،  يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى له في عهد بايدن، يسعى البلدان من خلالها إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأيضا أسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.

في سياق آخر، حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل أمس، الثلاثاء، بالولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام هي الثانية والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل البلدان الحليفان تكريس مصالحتهما، بعد أزمة الغواصات الأسترالية، والتوصل لتفاهمات في الملف التجاري خصوصا.
 

مصر الكويت منتخب مجلس الوزراء الحكومة المصرية صحف الكويت قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبدالفتاح السيسي خادم الحرمين رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي وكالة ناسا الرئيس الصينى الولايات المتحدة الملك سلمان السعودية الرئيس الفرنسي الصحف الكويتية الجهاز الإداري للدولة الصناعات العسكرية ولي العهد الكويتي الجهاز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

موضوعات متعلقة

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

شخص عربي متهم بقتل أمريكية في مطبخ منزلها.. تفاصيل

كيف يخطط بايدن للفوز بولاية ثانية وحرمان ترامب من هزيمته؟

فرحة ما تمت|وفاة مغنٍ أمريكي شهير عن 37 عامًا بعد زواجه بساعات

إعلامي أمريكي يسأل بايدن عن سبب اشتعال النيران في سياراته| شاهد

انتقام أوكراني.. مسئول روسي يكشف تدمير كييف لمحطة كهرباء

كارثة على بوتين والكرملين.. سيناريوهان فقط لإنتهاء الحرب الأوكرانية

اجتماع لوزراء مجموعة السبع حول تحقيقات جرائم الحرب بأوكرانيا

ترشيحاتنا

ماكرون في الولايات المتحدة.. بين تأمين المصالح الفرنسية وترميم العلاقات| تفاصيل

رغم تباطؤ المبيعات.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المبلغ

قمر ينتظر رد الاتحاد الدولي بشأن تنظيم مصر بطولتي العالم وأفريقيا للطائرة

منح الموظف مكافآت تشجيعية حال تقديمه خدمات ممتازة.. امتيازات بالجملة بقانون الخدمة المدنية

أهم شريك لـ«بكين» في أفريقيا| الرئيس الصيني الراحل يشيد بمصر في حديث سابق

الرئيس الفلسطيني: نفتقد وجود شريك سلام في إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر الأكلات ضمن قائمة اليونسكو.. طريقة تحضير الكسكسي بالخطوات

حيل غير متوقعة لعلاج الأرق بدون أدوية

طريقة عمل خبز الباجيت الفرنسي مثل الجاهز

القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذ التدريب المشترك مينا - 2.. صور

فيديو

محاكمة هبة قطب اليوم.. التفاصيل الكاملة للأزمة

بعد قرار حبسه.. طليق منة عرفة يستغيث بسبب أزمته مع أشرف زكى

بحث عنه ملايين الصينيين وأصبح الأشهر بكأس العالم.. من هو عبدالرحمن بن فهد|فيديوجراف

هتموت في الحال.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب فصل الشتاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ