عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع: نتبنى مشروعا مستداما لتنمية سيناء وتطوير بحيرة البردويل

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية، برئاسة السفير جوزيه أوكتافيو فيلانوفا، سفير المكسيك وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني، يرافقه السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات في الإسماعيلية

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر  والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس.

ضم الوفد سفراء وقائمين بعمل سفير من 11 دولة، شملت المكسيك وبنما والأرجنتين وفنزويلا وشيلي وكوبا وبيرو وجواتيمالا وبوليفيا والدومينيكان والإكوادور.

في بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الدبلوماسي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن سعادته بتواجد هذه الكوكبة من سفراء الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس على الصعيد الدولي كمحور رئيسي لدعم التجارة العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا نحو تنمية منطقة القناة وتعمير سيناء من خلال حزمة من المشروعات التنموية العملاقة، جاء في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة كقاطرة للمشروعات العملاقة، تلتها طفرة في مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال 6 أنفاق عملاقة أسفل القناة، و5 كبارى عائمة ومرفق المعديات للربط بين ضفتى القناة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تعكف على تنفيذ مشروع تنموي مستدام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء واستعادة النظام البيئي بهما، من خلال مبادرة واعدة تستهدف تنمية سيناء، وزيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن.

ثم استعرض رئيس الهيئة تطور معدلات عبور السفن بالقناة خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال العام المالي المنصرم 2021- 2022. 

كما كشف عما تشير إليه إحصائيات الملاحة خلال العام الميلادي الجاري من توقعات تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات السنوية تصل لنحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2022.

وشدد على حرص الهيئة على تعزيز دورها في خدمة مجتمع الملاحة العالمي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم الأزمات العالمية المتتالية، لافتا في هذا الصدد إلى ما اتخذته الهيئة من إجراءات وما انتهجته من سياسات أتاحت التعامل بمرونة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "covid _19"، كما تطرق إلى جهود الهيئة في تعويم وإنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN باستحداث استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري لأول مرة وهو ما حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى تبني الهيئة استراتيجية طموحة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر،  وذلك من خلال عدة محاور أبرزها تحويل محطات الإرشاد الممتدة بطول المجرى الملاحي للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدماً في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.

شملت الزيارة مشاهدة مناورة تدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري، تلاها القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس الجديد لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.
                       

 

IMG-20221130-WA0095
IMG-20221130-WA0095
IMG-20221130-WA0094
IMG-20221130-WA0094
IMG-20221130-WA0096
IMG-20221130-WA0096
IMG-20221130-WA0099
IMG-20221130-WA0099
IMG-20221130-WA0102
IMG-20221130-WA0102
IMG-20221130-WA0101
IMG-20221130-WA0101
IMG-20221130-WA0097
IMG-20221130-WA0097
IMG-20221130-WA0100
IMG-20221130-WA0100
IMG-20221130-WA0098
IMG-20221130-WA0098
IMG-20221130-WA0091
IMG-20221130-WA0091
IMG-20221130-WA0093
IMG-20221130-WA0093
IMG-20221130-WA0092
IMG-20221130-WA0092
IMG-20221130-WA0089
IMG-20221130-WA0089
IMG-20221130-WA0090
IMG-20221130-WA0090
الاسماعيلية وزير الخارجية فنزويلا الخارجية هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المشروعات التنموية مساعد وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

قرار جديد من المحكمة الاقتصادية في محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

موضوعات متعلقة

مر 7سنوات على القناة الجديدة.. أسامة ربيع: اليوم عيد ونجاح استفتاء للرئيس السيسي

قناة السويس: نمتلك أكبر مركز محاكاة في الشرق الأوسط ومستمرون في استحداث أطوال جديدة.. فيديو

أسامة ربيع: 130 ألف سفينة عبرت المجرى الملاحى للقناة خلال 7سنوات| فيديو

أسامة ربيع: نستهدف زيادة إيرادات قناة السويس لـ 8 مليار دولار سنويا

قناة السويس: أعمال توسعة وتعميق للمنطقة الجنوبية.. ونستوعب كافة أحجام السفن

أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها هذا العام .. فيديو

رأس السنة الهجرية.. أدعية احرص عليها مع دخول العام الجديد

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. احرص عليه واستقبل به عامك الجديد

ترشيحاتنا

معلومات حساسة.. أوكرانيا ترد على فضح الاتحاد الأوروبي لخسائرها بالحرب الروسية

زابوريجيا لا تزال تحت سيطرة روسيا| هل سيحدث تفاوض بينها وبين أوكرانيا.. محلل يوضح

الحضري يشارك صورة برفقة نيمار ويعلق: قاعد معانا شوية

متحف المركبات الملكية يفتتح معرضا أثريا مؤقتا عن الفن الإسلامي

التشكيل الرسمي لمباراة أستراليا والدنمارك في كأس العالم

السيسي يستقبل رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بالصحة العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها؟ ومعلومات صادمة عن السلالة الجديدة من كورونا.. تضرب المخ

فيديو

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

محاكمة هبة قطب اليوم.. التفاصيل الكاملة للأزمة

بعد قرار حبسه.. طليق منة عرفة يستغيث بسبب أزمته مع أشرف زكى

بحث عنه ملايين الصينيين وأصبح الأشهر بكأس العالم.. من هو عبدالرحمن بن فهد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ