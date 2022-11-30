الفريق أسامة ربيع: نتبنى مشروعا مستداما لتنمية سيناء وتطوير بحيرة البردويل

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية، برئاسة السفير جوزيه أوكتافيو فيلانوفا، سفير المكسيك وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني، يرافقه السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس.

ضم الوفد سفراء وقائمين بعمل سفير من 11 دولة، شملت المكسيك وبنما والأرجنتين وفنزويلا وشيلي وكوبا وبيرو وجواتيمالا وبوليفيا والدومينيكان والإكوادور.

في بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الدبلوماسي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن سعادته بتواجد هذه الكوكبة من سفراء الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس على الصعيد الدولي كمحور رئيسي لدعم التجارة العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا نحو تنمية منطقة القناة وتعمير سيناء من خلال حزمة من المشروعات التنموية العملاقة، جاء في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة كقاطرة للمشروعات العملاقة، تلتها طفرة في مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال 6 أنفاق عملاقة أسفل القناة، و5 كبارى عائمة ومرفق المعديات للربط بين ضفتى القناة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تعكف على تنفيذ مشروع تنموي مستدام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء واستعادة النظام البيئي بهما، من خلال مبادرة واعدة تستهدف تنمية سيناء، وزيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن.

ثم استعرض رئيس الهيئة تطور معدلات عبور السفن بالقناة خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال العام المالي المنصرم 2021- 2022.

كما كشف عما تشير إليه إحصائيات الملاحة خلال العام الميلادي الجاري من توقعات تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات السنوية تصل لنحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2022.

وشدد على حرص الهيئة على تعزيز دورها في خدمة مجتمع الملاحة العالمي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم الأزمات العالمية المتتالية، لافتا في هذا الصدد إلى ما اتخذته الهيئة من إجراءات وما انتهجته من سياسات أتاحت التعامل بمرونة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "covid _19"، كما تطرق إلى جهود الهيئة في تعويم وإنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN باستحداث استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري لأول مرة وهو ما حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى تبني الهيئة استراتيجية طموحة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور أبرزها تحويل محطات الإرشاد الممتدة بطول المجرى الملاحي للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدماً في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.

شملت الزيارة مشاهدة مناورة تدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري، تلاها القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس الجديد لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



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