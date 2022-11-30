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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخطيب: رعاة الأهلي دليل على ريادته محلياً وأفريقيا

صدى البلد

أعلن النادي الأهلي عن الراعي الرئيسي الثاني في مؤتمر صحفي عقد باحد فنادق منطقة التجمع الخامس بعد ظهر اليوم.


وحضر المؤتمر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر واللاعبين رامي ربيعه واكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد هاني بجانب أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق .
 
وقال الخطيب في المؤتمر الصحفي أن التعاقد مع راعي رئيسي ثاني يعكس حجم ريادة الأهلي، ليس في مصر فقط، وإنما في أفريقيا كلها، ووجه الشكر إلى كل إعلامي أمين مخلص لعمله يؤدي واجبه من منطلق الحرص على رفعة بلده ويدعم مؤسساته الناجحة.

وأوضح محمود الخطيب أن حالة الاستقرار التي يعيشها الأهلي تأتي بفضل التعاون بين جميع عناصر منظومته التي يكمل بعضها بعضًا، والممثلة في الإدارة والأعضاء والعاملين والفرق الرياضية، والجماهير التي تدعم وتساند من أجل مصلحة النادي، مشيرا إلى أن تضافر هذه الجهود يُثمر عن نجاحات كبيرة تليق بالنادي وكل محبيه، مشيرًا إلى أن التلاحم والالتزام بثوابت النادي وقيمه، والتواصل بين الأجيال، هو ما يدفع أي مجلس إدارة يتولى المسئولية إلى الاجتهاد وبذل أقصى ما لديه لتستمر مسيرة الإنجازات والبطولات.

وأشار رئيس النادي إلى أن الأهلي كيان كبير جاذب لكل الرعاة، خاصة من يتطلع للريادة والتواجد في المقدمة؛ نظرا لأنه رقم «1» في القيمة، وهو دائمًا في المقدمة، وأن النادي يعتز بالشراكة مع الراعيى الرئيسي الثاني أحد أكبر البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ لأنه يملك رؤى وأفكارًا متطورة، وقدرات مالية وكفاءات بشرية قادرة على تقديم حلول تمويلية لخدمة أعضاء النادي وجماهيره، لافتا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا جرى بين الجانبين، وسوف يثمر عن إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن الراعي الثاني قادر من خلال جماهيرية الأهلي على الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء، في الوقت الذي تسهم فيه هذه الشراكة باستفادة الأهلي بتحقيق أهدافه المالية والتسويقية؛ لمواجهة حجم الإنفاقات الكبيرة سواء على صعيد مقر وفروع النادي، أو الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة، بعدما تم اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ النادي بقيمة 3,87 مليار جنيه، وتحقيق فائض ميزانية بما يقرب من 150 مليون جنيه.

ووجه محمود الخطيب الشكر إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لرعاة النادي، على مجهوداتها، متمنيًا أن تكون شراكة ناجحة لكل الأطراف، مؤكدًا على خالص الشكر والتقدير لقيادات الدولة، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه لكل المؤسسات الناجحة.

وفي ختام كلمته شدد محمود الخطيب على أن ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة يُحمّل الجميع المسئولية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات؛ لأن الأهلي دائما ما يسعى للتواجد في المقدمة، وجدد الشكر إلى منظومة النادي، خاصة مجلس الإدارة الذي يضع السياسات العامة، وإدارات النادي التي تقوم بترجمتها إلى نجاحات على أرض الواقع، متمنيًا أن تكون هناك شراكات أخرى تضيف للنادي.

النادي الأهلي منطقة التجمع الخامس اكرم توفيق رامي ربيعه امير توفيق الشركة المتحدة للتسويق الرياضي

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