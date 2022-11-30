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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير.. اعرف آخر موعد للتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وقيمة غرامات التأخير| فيديو

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

كشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، كل التفاصيل بشأن الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه تم تطبيق هذه المنظومة على 8 مراحل، لافتًا إلى أن كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي؛ عليه الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يومًا من الآن؛ لأنها المرحلة الأخيرة للانضمام لهذا النظام.

وطالب المنشآت بتسجيل نفسها في المنظومة الإلكترونية؛ من خلال تسجيل ذاتي للشركات، سواء كانت أشخاصا، أو أموالا؛ وذلك يكون من خلال الشركة، وهناك تسجيل عادي للمنشآت الفردية، ويمكن لهذا الشخص، التوجه إلى المأمورية التابع لها؛ من أجل فتح أكونت على الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل من خلال مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أن عدم التسجيل بعد تاريخ 15 ديسمبر المقبل؛ سيتسبب في تطبيق عقوبة مالية، تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه؛ غرامة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا تحديد قائمة سوداء لمن لم يتعامل بالفاتورة الإلكترونية.

وأكد أنه بداية من يوم 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بخصم ضريبة المدخلات، ولن يتم رد الضريبة للشخص؛ إلا من خلال فاتورة إلكترونية، وهذا بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه بعد تاريخ 1 أبريل 2023؛ لن يستطيع المستوردون، التعامل إلا من خلال فاتورة إلكترونية، لافتا إلى أنه بداية من أول 1 ديسمبر 2022، لن يستطيع أحد صرف المستحقات المالية؛ إلا من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفي

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