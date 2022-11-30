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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليونيل ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل “ راقصي التانجو” لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.

وتُقام المباراة على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب بولندا المركز الأول برصيد 4 نقاط.

تشكيل الأرجنتين الأرجنتين ميسي دي ماريا بولندا

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