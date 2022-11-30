ليونيل ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام بولندا في كأس العالم 2022

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل “ راقصي التانجو” لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز.

وتُقام المباراة على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب بولندا المركز الأول برصيد 4 نقاط.