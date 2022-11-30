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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أسبوع | طبيب أنغام يعلن معلومة عن حالتها الصحية ..فيديو

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام

كشف أكرم العدوي، الطبيب المعالج للفنانة أنغام، تفاصيل خروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، قائلا: أنغام تخطت المرحلة الخطرة، فهي كانت تعاني من بعض المشاكل التي تطلبت إجراء بعض عمليات الاستئصال، لبعض الاجزاء.

وأضاف "أكرم العدوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الإجراءات والفحوصات الأخيرة أكدت الشفاء التام لها، متابعا: تم وضع إطار علاجي دوائي مخصص، وبفضل الله وصلت إلى تمام الشفاء.

وشدد على أنها لم تحتج إلى إتمام عمليات جراحية أخرى، فهي خضعت لعملية جراحية واحدة فقط، وتم التعامل مع المضاعفات الخاصة بالعملية.

واسترسل: الفنانة ستستعيد كامل نشاطها خلال أسبوع، وهي خرجت من المستشفى بفضل الله وحالتها مستقرة.

أنغام المستشفى برنامج مساء دي إم سي عمليات جراحية اخبار التوك شو

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