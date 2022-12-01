الأسبوع المقبل.. بدء الدعاية والتصويت للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

يبدأ الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الدعاية الانتخابية في الأول من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم إجراء الانتخابات 4 ديسمبر، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022-2023.
ويأتي الجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي لانتخابات الاتحادات الطلابية، كالتالي:
- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 24 نوفمبر.
- إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر.
- تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر.
- فحص الطعون يوم 29 نوفمبر.
- إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.
- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر 2022.
- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر .
- تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر.
- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.
- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر.
- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.
- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 8 ديسمبر .
خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :
1- قم بسحب وتقديم الاستمارات .
2- انتظار إعلان الكشوف المبدئية.
3- يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.
4- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.
5- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.
6- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.
7- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.
8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.
9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.