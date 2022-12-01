الأسبوع المقبل.. بدء الدعاية والتصويت للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

يبدأ الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الدعاية الانتخابية في الأول من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم إجراء الانتخابات 4 ديسمبر، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022-2023.

ويأتي الجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي لانتخابات الاتحادات الطلابية، كالتالي:

- فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 24 نوفمبر.

- إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر.

- تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر.

- فحص الطعون يوم 29 نوفمبر.

- إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر 2022.

- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر.

- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.

- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر.

- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

- يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 8 ديسمبر .

خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :

1- قم بسحب وتقديم الاستمارات .

2- انتظار إعلان الكشوف المبدئية.

3- يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.

4- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.

5- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.

6- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

7- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.

8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.

9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.