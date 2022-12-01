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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأسبوع المقبل.. بدء الدعاية والتصويت للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يبدأ الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الدعاية الانتخابية في الأول من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم إجراء الانتخابات 4 ديسمبر، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2022-2023.

ويأتي الجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي لانتخابات الاتحادات الطلابية، كالتالي:

-  فتح الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 24 نوفمبر.

- إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر.

- تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر.

- فحص الطعون يوم 29 نوفمبر.

-  إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر 2022.

- إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر.

- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.

- تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر.

- تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم.

-  يجرى انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 8 ديسمبر .

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خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :

1- قم بسحب وتقديم الاستمارات .

2- انتظار إعلان الكشوف المبدئية. 

3- يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.

4- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية. 

5- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية. 

6- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي. 

7- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة. 

8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات. 

9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

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