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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تهنئ منتخب تونس بالفوز على فرنسا

شيرين
شيرين

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة شعب تونس بالفوز على مباراة كرة القدم ضد فرنسا.

كتبت شيرين، من خلال الاستوري عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “الف مبروك لمنتخب تونس العظيم، تستاهلوا تفرحوا يا اهل تونس يا غاليين على قلبي برغم عدم التأهل رفعتوا راسنا”.

 

يذكر أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب على معلول لاعب المنتخب التونسي، من مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022.

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وظهر علي معلول في الصورة وهو يحاول توقيف الأمن بعد أن حاولوا إخراج أحد المشجعين عقب اقتحامه للملعب .

وودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 بقطر، رغم انتصاره على نظيره فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب تونس سيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا عن طريق نادر الغندري في الدقيقة الثامنة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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