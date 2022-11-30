كل 3 أشهر | تسهيلات من الإسكان لتملّك قطع الأراضي .. تفاصيل

أكد المهندس حاتم حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال حاتم حسن في مداخلة هاتفية في برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي”، :" تقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين".

وتابع حاتم حسن:" ويتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب .

وأشار" نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" الى أن الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل طرح تكميلي والخاص بمدن الصعيد ، موضحا أنه كان هناك طرح تم فى 26 يونيه 2022بمدن الصعيد 3500 قطعة وتقدم عليها اكثر من 40 الف طلب.