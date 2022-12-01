غدروا به قبل فرحه..القصة الكاملة لمقتل عريس شبرا الخيمة على يد صديقه

كشفت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي قتل غدرا على يد أصدقائه، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من حياه ابنها، وكيف تم الغدر به على يد أصدقائه.

وإليكم أبرز التصريحات.

خد 9 طلقات

أكدت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي تم الغدر به وقتله على يد أصدقائه، أنها تلقت اتصالا من البلد، وقال لها المُهاتف “مصطفى ابنك اتضرب بالرصاص" لتقول الأم" اللي كنت عارفاه أنه رايح يجيب بدلة الفرح”.

وقالت ، إن ابني كان رايح يصالح أخوه على صديقه، ولما راح يصالح خد 9 طلقات وغدروا بيه".

وتابعت "ابنى كان عايز يصالحهم على اخوه عشان كان عايزهم يحضروا الفرح".

كانوا بييجوا يباتوا عندنا

وأشارت إلى أن اللى موتوا ابني كانوا صحاب عمره وكانوا بييجوا يباتوا عندنا في البيت.

مساومة بـ 5 آلاف جنيه في شبرا الخيمة تنتهي بجريمة

أكدت أن "ابني مكانش عايز صحاب مصطفى ييجوا عنده في الكافيه عشان بيعملوا مشاكل، مشيرة إلى أنه قاموا بتهديد ابنها عبد الرحمن أنهم عايزين 5 الاف جنيه شهريا عشان ميقعدوش على الكافيه".



وقالت أن هؤلاء البلطجية قاموا بكتفيف ابني ورفعوا المطواه عليه وعوروا ابني وخد 36 غرزة".

وتابعت عملنا محضر فيهم، ولما عرفوا عملوا محضر في أولادي عبد الرحمن ومصطفى أنهم قاموا بسرقة التوكتوك الخاص بهم".

حملة على المدعين علينا بالسرقة

وأشارت إلى أن ابني مصطفى راح للشرطة بنفسه وقالهم لو انا بسرق حاسبوني، والشرطة قامت بعمل حملة على المدعين علينا بالسرقة واتأكدوا أنه بلاغ كاذب عشان التوكتوك كان موجود"

قفلت عليك باب التربة

انهارت على الهواء وقالت “بدل ماقفل عليك باب الشقة وافرح بيك قفت عليك باب التربة انت ميت شهيد، وانت شهيد في الجنة وهما هيموتوا كفرة".



وقالت "ابنى داخل المستشفى والدكاترة مضوني على وفاته رغم انهم حاولوا معاه" .



وتابعت ابني قعد 8 ايام الرئة متوقفة، وقلبه كان واقف في العلمية، وابنى اتعمله رعاية في غرفة العمليات"

وأشارت “الواد اللى موت ابني ليه 11 اخ غير البلطجية اللي حواليه”.



قتلة ابني بيهددونى

أكدت أن قتلة ابني بيهددوني دايما، وبيقولوا اني اشيل الفيديوهات دي بدل ما يعملوا فيا زي ابني.



وقالت والدة مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “ابني كان عامل جواز سفر عشان كان عايز يطلع عمرة هو ومراته وفي الآخر يتقتل عشان كان صاحبه بيغير من ابني”