طبيب الفنانة أنغام: حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير .. فيديو

قال الدكتور اكرم العدوي طبيب الفنانة أنغام، إن حالتها الصحية مستقرة وعادت الي حالتها الطبيعية بالفعل وجميع مراحل العلاج المختلفة تم اجتيازها بخير، مشيرا إلى أنها خرجت من المستشفي صباح يوم الأربعاء.

واضاف "أكرم العدوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن كان من المفترض أن تغادر المستشفي منذ يوم الثلاثاء لكنها فضلت البقاء يوم في المستشفي حتي تطمئن علي حالتها الصحية بشكل جيد، موضحا أن حالتها مستقرة بشكل كبير.

وتابع الدكتور أكرم العدوي أن الفترة القادمة ستكون فترة نقاهه لاسترجاع نشاطها مرة أخري، كاشفا أن هذه الفترة لن تستمر كثير ما سوي إلا أيام قليلة فقط.