رئيس جهاز المنصورة الجديدة يعدد مميزات المدينة

توجه ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، للرئيس السيسي والقيادة السياسية، لدعمه المستمر في إنشاء مدن ذكية وجديدة.

وقال "ياسر كحلة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" أن هيئة المجتمعات العمرانية عملت على تقسيم المدينة إلى خدمية وسكنية وتجارية واستثمار مميز.



وأكمل: المدينة بها مدرستان تعليمًا أساسيًا، إضافة إلى مدرسة دولية تعمل منذ سنتين، ووجود مركز صحي ومركز شرطة و8 أسواق تجارية بإجمالى 64 نشاطا تجاريا، و5 مساجد وكنيستين.

وشدد على أن موقع المدينة جذاب للغاية، وبها كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، وتعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل.

ولفت إلى مبنى التحكم الرئيسي يعمل على التحكم آليا بكافة الخدمات والطرق، وذلك لتابعة الخدمات والعمل على حل كافة المشاكل التي يمكن أن تحدث إلكترونيا.

